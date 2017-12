Encontrada arma de pesca de mergulhador desaparecido em São Jorge

"A única novidade (...) é que está identificado o local onde a pessoa terá caminhado para dentro de água, isto devido a terem-se encontrado alguns pertences como calçado e vestuário", adiantou o capitão do Porto da Horta,em declarações à rádio Açores-TSF.

Nos trabalhos de busca, acrescentou Rafael da Silva, foi também possível localizar a arma com que a pessoa praticava a caça submarina.

O mergulhador, que tem cerca de 30 anos, ainda não foi encontrado, mas as buscas na Fajã das Almas, localizada no concelho das Velas, prosseguem em terra e em mar.

"As buscas [marítimas] têm-se mantido ao longo do dia com recurso a equipas de mergulhadores da Marinha, dos Bombeiros Voluntários da Calheta e, dentro em breve, com uma equipa de mergulhadores de uma empresa profissional", deu conta o responsável. Por terra, "tem estado e mantém-se uma equipa de Bombeiros Voluntários das Velas", bem como elementos da Capitania do Porto da Horta e da Polícia Marítima.