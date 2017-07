EN324 condicionada devido ao fogo em Vila Nova de Foz Coa

A estrada Nacional 324 (EN324), no distrito da Guarda, continua condicionada ao trânsito, em dois troços, devido ao incêndio que lavra no concelho de Vila Nova de Foz Coa, disse à agência Lusa fonte da GNR.

A circulação na EN324 encontra-se condicionada desde as 15:00 aos quilómetros 0 e 29.

Segundo explicou à Lusa fonte do Comando Geral da GNR, esta via encontra-se condicionada devido ao fogo que lavra na localidade de Freixo de Numão, no concelho de Vila Nova de Foz Coa, que mobiliza 117 operacionais e 35 meios terrestres.

A mesma fonte adiantou que a circulação na Autoestrada 25 (A25) e na EN16, entre a zona de Vilar Formoso e a Guarda, já foi retomada.

De acordo com a informação divulgada na página na Internet da Autoridade Nacional da Proteção Civil (ANPC), 2.409 operacionais combatiam, pelas 22:20, 31 incêndios em Portugal Continental, numa operação que envolvia 756 veículos de apoio.

O fogo que lavra na localidade de Rochoso, concelho da Guarda, é o que mobiliza mais operacionais, estando a ser combatido por 647 operacionais.

Também no distrito da Guarda lavrava um incêndio na localidade de Ribamondego, que mobiliza 215 operacionais e 63.

No distrito de Vila Real, o incêndio que lavra desde a madrugada de terça feira no concelho de Alijó mobiliza ainda 469 operacionais e 145 meios terrestres, embora já tenha sido dado como extinto.

No distrito de Viseu, as atenções dos bombeiros estão centradas no fogo que lavra na localidade de Póvoa de Cervães, no concelho de Mangualde, que está a ser combatido por 284 operacionais e 89 veículos de apoio.