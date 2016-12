Empresas portuguesas são das mais pequenas da União Europeia

As empresas portuguesas são das mais pequenas da Europa, apresentando, em média, 3,3 pessoas ao serviço, de acordo com dados recolhidos em 23 países da União Europeia (UE) pelo portal estatístico Pordata.



Segundo dados de 2014 (os últimos disponíveis), os países que revelam uma dimensão média próxima de Portugal e inferior a quatro pessoas são a Eslováquia, Itália, República Checa e Espanha.

Alemanha, Reino Unido e Luxemburgo são os países onde as empresas apresentam uma maior dimensão média, a rondar as 10 pessoas ao serviço.

Em Portugal, as empresas da indústria transformadora são as que apresentam a maior dimensão média (9,8 pessoas) e as empresas das atividades imobiliárias são as que revelam menor dimensão média (1,6 pessoas).

Os trabalhadores por conta de outrem representam entre 70 a 96% do pessoal ao serviço nas empresas da Europa.

Em Portugal trabalhavam em 2014 nas empresas cerca de 3,4 milhões de pessoas, dos quais cerca de 80% com vínculo laboral.

Os dados da Pordata revelam ainda que Portugal tem das mais altas taxas de natalidade e mortalidade empresarial, com o país a registar a segunda taxa de mortalidade empresarial mais alta da União Europeia (15,8%), só superada pela Lituânia.

Entre os setores de atividade económica com taxas mais altas de mortalidade em Portugal estão as atividades administrativas e dos serviços de apoio, com 28,7%, a construção, com 14% e o alojamento, restauração e similares, com 13,9%.

Já em relação à taxa de natalidade das empresas, Portugal tem a quarta maior taxa, com 14,6%, numa lista liderada pela Lituânia (com 25,1%) e contrastando com a Bélgica (com 4,3%), que ocupa o último lugar da lista.

Ainda de acordo com os dados da Pordata, a maioria das empresas de elevado de crescimento portuguesas são do setor das indústrias transformadoras, do comércio e construção.

Em 2012, Portugal tinha mais de 4 mil empresas de elevado crescimento, ou seja, empresas com um aumento médio anual do volume de negócios superior a 20% ao longo dos últimos três anos.

Este é um valor que corresponde a metade do verificado em 2008, no qual existiam 8,7 mil empresas de elevado crescimento, sinaliza.

Ainda em 2012, os países da União Europeia com um número mais próximo do português eram a Eslováquia e a Letónia com, respetivamente, cinco mil e três mil empresas.