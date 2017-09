Empresas pagam sete milhões por cessar contratos de trabalho, é a manchete do Açoriano Oriental, Construção civil, comércio e restauração foram os setores onde surgiram mais acordos de cessação de contratos, negociados em sede Serviço Regional de Conciliação e Arbitragem do Trabalho





Gorreana produz novo chá mais benéfico para a saúde, Diocese lança estratégia de combate à pobreza infantil; Obras no Santuário do Senhor Santo Cristo prontas em maio; Governo e PS manifestam pesar pela morte de Francisco Macedo, são outros títulos de capa. Destaque fotográfico vai para a vitória do Santa Clara no jogo com Gil Vicente em Barcelos.