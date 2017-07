Empresas obrigadas a devolver 2,2 ME a trabalhadores

A primeira página do Açoriano Oriental noticia, em manchete, que a devolução deve-se a irregularidades nos salários na sequência da ação inspetiva visando empresas ligadas à segurança privada, construção civil, alojamento e restauração.

A manchete fotográfica titula que "governo quer valorizar pesca de salto e vara". "Recursos minerais do mar açoriano localizados por satélite", "Fábrica de licores lança refrigerante no mercado", "Políticas sociais vão ser avaliadas através de comissão", "Vasco Cordeiro aponta oposição 'extremista' e 'agressiva'" são os outros títulos de capa do Açoriano Oriental.