Manchete do Açoriano Oriental no primeiro dia do ano é um desejo da Câmara do Comércio e Indústria de Ponta Delgada para 2017



O Açoriano Oriental sugere ainda aos seus leitores que passe em revista os principais acontecimentos do ano que terminou, adiantando ainda nesta edição de ano novo as mudanças que vão afetar as contas das famílias e quais os feriados que vão permitir fins de semana prolongados e pontes, entre muitos outros assuntos contidos nas páginas interiores do jornal.