Empresas dos Açores com acesso a novas linhas de financiamento

O Governo dos Açores autorizou a transferência das verbas necessária para operacionalizar quatro novas linhas de apoio às empresas e para a reabilitação urbana.



“O conjunto destes instrumentos financeiros permitirá alavancar, através das instituições financeiras aderentes, a disponibilização até 100 milhões de euros de financiamento”, afirmou o vice-presidente do Governo Regional, Sérgio Ávila, em declarações à agência Lusa.

Uma resolução publicada hoje em Jornal Oficial autoriza a Sociedade para o Desenvolvimento Empresarial dos Açores a assumir os encargos no âmbito da implementação destes instrumentos financeiros na região para apoio direto às empresas até ao montante máximo de 20 milhões de euros.

"Com esta medida cumprimos o compromisso que assumimos aquando da discussão do Orçamento para este ano, assegurando a comparticipação regional”, salientou Sérgio Ávila.

O vice-presidente do Governo dos Açores explicou que através da assinatura de um acordo entre o executivo regional e a Instituição Financeira de Desenvolvimento (IFD) as empresas açorianas passam assim a ter acesso até 100 milhões de euros de financiamento no âmbito das quatro novas linhas para apoio empresarial.

Sérgio Ávila acrescentou que se prevê até final do terceiro trimestre deste ano que as linhas possam estar operacionalizadas.

Além de quatro linhas para as empresas, há ainda "um instrumento financeiro para a reabilitação urbana dos centros urbanos das localidades açorianas".

Para Sérgio Ávila, trata-se de “facilitar o financiamento para novos investimentos no âmbito da estratégia de desenvolvimento da região”, bem como “criar reforço da capitalização das empresas através da participação do capital social ou de instrumentos de garantia”.