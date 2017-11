Empresas de artesanato aumentaram mais de 20% nos Açores

“O Governo dos Açores tem adequado os seus programas de apoio ao desenvolvimento do artesanato, numa perspetiva de aumentar o número de unidades produtivas artesanais na Região e elevar a qualidade do artesanato”, afirmou o Diretor Regional do Apoio ao Investimento e Competitividade, citado por uma nota de imprensa do Gabinete de Apoio à Comunicação Social (GACS).

Ricardo Medeiros, que falava quinta-feira, em Ponta Delgada, na abertura do V Festival de Artesanato dos Açores – Prenda, destacou os apoios existentes no sistema anual de incentivos financeiros do Centro Regional de Apoio ao Artesanato – SIDART, com o objetivo de “ajudar a atividade profissional dos artesãos e o desenvolvimento económico das empresas”.

Estes apoios contemplam a comercialização, a promoção, a formação e o investimento em estruturas e equipamento de produção.

“Este ano, candidataram-se 247 projetos, dos quais 142 foram aprovados, num investimento global de quase meio milhão de euros, a que correspondeu uma comparticipação financeira pública de mais de 240 mil euros”, afirmou o diretor regional.

PRENDA conta com mais de uma centena de artesãos

Este ano, o Festival de Artesanato dos Açores, que decorre até domingo, 26 de novembro, no Pavilhão do Mar, em Ponta Delgada, conta com mais de meia centena de artesãos e empresas de artesanato.

As 51 unidades produtivas artesanais presentes neste certame expõem e vendem trabalhos nas áreas dos presépios de lapinha, registos, bordados, escamas de peixe, brinquedos, cestaria, rendas, doçaria, bambu, bijuteria e cerâmica figurativa, entre outras.

Este festival é o maior evento de artesanato do ano organizado pelo CRAA, destacando-se os produtos certificados ao abrigo da marca coletiva ‘Artesanato dos Açores’, com mais de 70 artesãos já certificados

O PRENDA tem entrada gratuita e está aberto hoje, sexta-feira, das 18h00 às 23h00, sábado, das 14h00 às 23h00, e domingo, das 14h00 às 22h00.