Empresas açorianas apostam na valorização dos recursos endógenos (vídeo)

A Fibrenamics Azores, polo da Plataforma Internacional Fibrenamics da Universidade do Minho com sede no Nonagon, organizou na quarta-feira um workshop subordinado ao tema 'Inovação nos Açores: do conhecimento para o mercado', no Parque de Ciência e Tecnologia de São Miguel.



Neste evento, destinado ao tecido empresarial e, sobretudo, a jovens empreendedores, foi assinado um memorando de entendimento entre a Fibrenamics e três entidades com projetos inovadores levados a cabo pelas empresas Marques Britas, Boa Fruta e pelo consórcio Albano Vieira/Facil Inova. Leia na íntegra o artigo no Açoriano Oriental de 18 de maio