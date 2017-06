Empresários querem redução nos programas ocupacionais, é a manchete do Açoriano Oriental, dando conta que a Câmara do Comércio quer redução das pessoas nos programas ocupacionais, por já haver falta de trabalhadores. Governo defende efeito dos programas na qualificação e regulação do mercado



Câmara de Vila Franca do Campo limpa praia Vinha d'Areia devido à existência de ratos; Hotel de luxo junto ao Monte Verde previsto abrir em 2019; Segurança privada nos aeroportos em greve; Crianças de cinco anos lançam livro; e Açorianos solidários com vítimas do Pedrógão, sºao outros títulos de capa