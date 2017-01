Empresários do setor da madeira vão poder usar selo "Marca Açores"

A diretora regional dos Recursos Florestais açoriana disse hoje que os empresários do setor da madeira vão poder aderir à marca "Açores" a partir do primeiro trimestre de 2017, através do acesso a um selo identificativo



"Estamos, neste momento, a trabalhar nos critérios e processo de adesão, e creio que, no primeiro trimestre de 2017, vamos ter tudo pronto para que os empresários possam ter acesso ao selo identificativo”, declarou Anabela Isidoro, em declarações à agência Lusa. A responsável considerou que “haveria todo o interesse em que não se criasse mais uma marca” com a "Floresta dos Açores" e se aderisse, por outro lado, ao selo marca "Açores", que significa "certificado pela natureza". “Faz todo o sentido que se inclua esta marca 'Floresta dos Açores' na marca 'Açores', que já é também imagem de marca da região”, frisou. A diretora regional referiu que, uma vez que já existe um grafismo específico do logótipo para as florestas, com o desenho de uma criptoméria (a espécie mais comum da fileira florestal no arquipélago), está a ser trabalhado com a Sociedade para o Desenvolvimento Empresarial dos Açores um “procedimento para que os empresários do setor florestal possam ter acesso a este selo identificativo, aderindo os produtos da floresta à marca 'Açores'”. O Governo Regional anunciou a criação da marca integrada no âmbito da Estratégia Florestal dos Açores, que, segundo Anabela Isidoro, se mantém, estando-se, assim, a "cumprir um dos seus objetivos”. A intenção era que a marca "Floresta dos Açores" incluísse todos os produtos oriundos da fileira florestal regional, além da criptoméria, tais como a folhagem e produção de mel, e outras madeiras. Destacando que a maior parte dos agricultores dos Açores possui um espaço de floresta, Anabela Isidoro adiantou que a região já tem a área florestal sob gestão do executivo certificada pela entidade internacional Forest Stewardship Council, ocorrendo já a exportação de madeira certificada pela mesma. A diretora regional dos Recursos Florestais acrescentou que o Canadá tem sido o principal país para o qual os empresários açorianos têm exportado madeira. O selo marca "Açores" está disponível para os produtos alimentares, não alimentares, artesanato, serviços e estabelecimentos e podem apresentar candidaturas os empresários em nome individual, estabelecimentos individuais de responsabilidade limitada, sociedades comerciais, cooperativas e associações sem fins lucrativos.