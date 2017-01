Empresários do Canadá visitam São Miguel, Terceira e Pico

Empresários do Canadá visitam, entre sábado e quarta-feira, as ilhas de São Miguel, Terceira e Pico, numa deslocação em que vão manter contactos com empresas regionais e conhecer métodos de produção locais para promover oportunidades de negócios.



A comitiva canadiana integra o empresário de origem micaelense David Tavares (fundador da Globestar Systems e presidente do grupo empresarial liderado pela holding Tel-e-Group, que inclui a Tel-e Tecchnologies e a Canada Pure), George Soleas, presidente e presidente executivo da LCBO - Liquor Control Board of Ontario, principal retalhista e distribuidor do setor de bebidas na província de Ontário), Kevin Smith (presidente dos hospitais St. Joseph Health System e Niagara Health System), e Jane Gaynor, fundadora da Gain Your Edge. Segundo a vice-presidência do Governo Regional, que promove a deslocação através da Sociedade para o Desenvolvimento Empresarial dos Açores, a missão empresarial "Buyers Exchange" visa promover "o aumento das exportações e a consolidação da estratégia de internacionalização das empresas açorianas".