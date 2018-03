"Empresários criticam opções na reforma do setor público" é a manchete do Açoriano Oriental desta quinta-feira.

Na edição desta quinta-feira, o presidente da Câmara do Comércio e Indústria de Ponta Delgada, Mário Fortuna, estranha que o plano de reestruturação do Setor Público Empresarial Regional só se aplique a algumas empresas e critica silêncio que paira sobre a privatização parcial da Azores Airlines.



O destaque fotográfico é para "Revisão do Prorural+ retira três milhões às florestas".

São ainda notícias em destaque: "Equipa une famílias em conflito após divórcio", "Enfermeiros iniciam greve de dois dias" e "Conheça os favoritos a ganhar o Azores Rallye".