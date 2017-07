Empresa espanhola reconhece o direito a desligar o telemóvel fora do horário de trabalho

A filial espanhola da multinacional francesa do setor dos seguros AXA é a primeira empresa em Espanha que reconhece, em contrato laboral, aos seus empregados o direito de desligarem o telemóvel fora do seu horário de trabalho.

"Excetuando causa de força maior ou circunstâncias excecionais, a AXA reconhece o direito dos trabalhadores de não responderem aos correios eletrónicos ou às mensagens profissionais fora do seu horário de trabalho", prevê o acordo coletivo de trabalho em vigor até 2020, assinado esta semana entre a seguradora e as Comisiones Obreras, o sindicato com maior representatividade na empresa.

Segundo um comunicado de imprensa da empresa, "o novo acordo inclui a necessidade de impulsionar o direito à desconexão digital uma vez finalizada a jornada de trabalho".

O acordo coletivo assinado é assim o primeiro de uma grande empresa em Espanha que reconhece "o direito a não estar conectado", podendo os trabalhadores desligar o telemóvel profissional fora das horas de trabalho.

A diretora dos recursos humanos de AXA sublinhou no mesmo comunicado de imprensa que a empresa pretende "criar o melhor ambiente laboral possível" e que agora o acordo coletivo foi "melhorado" e tornado "mais inovador".

A França, onde está a empresa mãe da AXA, foi o primeiro país a implementar esta alteração nas leis do trabalho.

Desde 01 de janeiro último que todas as empresas francesas com mais de 50 trabalhadores devem ter acordos negociados com os funcionários para fixar horários de ligação ao telemóvel e à internet.

A Volkswagen, na Alemanha, foi pioneira neste nesta área, ao estabelecer que entre as 18:15 e as 07:00 o correio eletrónico profissional deve ter o acesso bloqueado.