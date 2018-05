Emigração para o Canadá em conferência na Ribeira Grande

A Associação dos Emigrantes Açorianos (AEA) leva a efeito, no próximo dia 15 de junho, a partir das 19h30, uma sessão de conferências subordinada ao tema '65 Anos de Emigração para o Canadá' no Teatro Ribeiragrandense.

Durante o encontro, esclarece uma nota de imprensa, "serão homenageados Duarte Mendes e Alzira Silva, antigos responsáveis pela pasta da Emigração e Comunidades em governos regionais liderados por Mota Amaral e Carlos César, respetivamente".

Três académicos emigrantes serão oradores no encontro: José Carlos Teixeira, catedrático na Universidade da Columbia Britânica, e Sara Vieira, doutoranda na mesma universidade, em Vancouver, além de Nisa Remígio, investigadora na Universidade Concórdia, em Montreal. Também farão intervenções Suzanne Cunha, presidente da Casa dos Açores do Ontário, e o autor do livro «De uma Ilha para a Outra – Fragmentos de Memória», José Luís Jácome.

O evento contará com animação Grupo de Teatro AJURPE e uma degustação de produtos regionais.



A entrada é gratuita, mas sujeita a inscrição prévia em aeazores@gmail.com ou pelo 91 447 05 20.



Pode consultar o programa completo em www.aeazores.org