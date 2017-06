Embarcação de recreio naufraga na Colômbia com 150 pessoas a bordo

Uma embarcação de recreio com 150 pessoas a bordo naufragou hoje no lago de El Peñol de Guatapé, uma região turística do noroeste da Colômbia, estando em curso uma operação de socorro, anunciaram as autoridades locais.



“Um helicóptero UH-60 ANGEL da Força Aérea colombina dirige-se neste momento para Guatapé [departamento de Antioquia, onde se situa Medellin] para participar nos socorros após o naufrágio de uma embarcação com cerca de 150 pessoas a bordo”, indicou um comunicado militar. Diversos vídeos em circulação em redes sociais mostram um ‘ferry’ a afundar-se, enquanto outras embarcações de recreio se dirigiam para o local do incidente. As autoridades não revelaram no imediato quantas pessoas foram salvas ou estão desaparecidas. A embarcação “El Almirante”, de quatro andares, afundou-se no início da tarde de hoje, com um responsável da região de Antioquia, citado pela agência noticiosa France-Presse (AFP), a admitir “uma situação grave”. Alguns dos sobreviventes disseram aos ‘media’ locais que o barco parecia estar sobrelotado e nenhum dos passageiros a bordo tinha coletes de salvação. “As nossas aeronaves e as suas tripulações estão preparadas para transportar as pessoas que se encontram em estado grave e que necessitam de atenção imediata”, precisou o comunicado da Força Aérea. Algumas das pessoas socorridas estavam a ser transferidas para o hospital municipal. Diversas equipas de socorristas também alcançaram o local do sinistro por via terrestre. O lago que rodeia a região montanhosa de El Peñol é um popular destino, a pouco mais de uma hora de Medellin. Hoje estava particularmente movimentado, e quando de celebra na Colômbia um fim de semana prolongado.