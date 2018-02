Embarcação de recreio apreendida na ilha do Pico

Num comunicado, o comandante local da Polícia Marítima da Horta, Rafael da Silva, adianta que os efetivos das ilhas do Faial e Pico realizaram uma ação, por terra e por mar, com incidência nas costas sul daquelas duas ilhas do grupo central do arquipélago, fiscalizando oito embarcações (quatro de recreio e quatro de pesca local), mas uma delas "não possuía qualquer documento a bordo, nem qualquer tipo de palamenta" (conjunto de remos, lemes ou mastros) "obrigatória, realçando-se a inexistência de qualquer meio de salvação".

"A impossibilidade de verificar a propriedade e as condições de navegabilidade (existência de vistoria válida), bem como as discrepâncias existentes entre o motor instalado e os dados existentes na base de dados do registo marítimo, levou à apreensão da embarcação e do motor como medida cautelar de polícia", refere o comunicado do comando local da Polícia Marítima da Horta.

Nestas ações estiveram envolvidos seis operacionais, uma embarcação semirrígida e uma viatura todo o terreno.