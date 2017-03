Em fevereiro houve mais 1300 idosos a receber Complemento Solidário

Mais cerca de 1300 idosos receberam o Complemento Solidário em fevereiro, havendo atualmente um número acima de 163 mil com direito a esta prestação social especifica para idosos em situação de pobreza.



De acordo com os dados estatísticos mais recentes do Instituto de Segurança Social (ISS), atualizados a 01 de março, o mês de fevereiro terminou com 163.016 pessoas a receberem o Complemento Solidário para Idosos (CSI), mais 1.315 do que em janeiro, mas menos 2.456 do que em fevereiro de 2016.

No retrato do país, a maior parte destes idosos dividem-se entre os distritos do Porto (26.248), Lisboa (24.202) e Braga (12.195).

O género feminino é o predominante, havendo 114.417 mulheres a receberem o CSI, contra 48.599 homens.

Por outro lado, e de acordo com a Síntese de Informação Estatística do ISS, as pensões de velhice são as que têm maior peso no total de pensões atribuídas (68%), sendo que também aqui são as mulheres quem mais recebe estas pensões (52,9%) no total de pensões de velhice processadas.

De acordo com os dados do ISS, em fevereiro foram pagas 2.032.962 pensões de velhice, menos 2.065 do que em janeiro, mas mais 10.068 do que em fevereiro de 2016.

Em matéria de pensões, as de sobrevivência representam 24% do total de pensões pagas, sendo mais uma vez o sexo feminino o que mais beneficia destas pensões (81,5%).

Em fevereiro foram pagas 717.158 pensões de sobrevivência, menos 484 do que em janeiro e menos 2.280 do que no período homólogo.

Já as pensões de invalidez representam 8% do total de pensões pagas pela Segurança Social, sendo que aqui são os homens quem mais usufrui deste tipo de pensão (52,7%).

Ao todo, 238.070 pessoas receberam esta pensão em fevereiro, menos 1.098 do que em janeiro e menos 10.279 do que no período homólogo.