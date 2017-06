O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, disse que "em democracia é tão importante o governo como a oposição", após uma reunião com o líder do PSD/Açores, Duarte Freitas.



“Em democracia é tão importante o governo como a oposição. É isso que caracteriza a democracia pluralista”, afirmou Marcelo Rebelo de Sousa, referindo a sua experiência enquanto líder da oposição para sublinhar “como é importante o papel da oposição na vitalidade democrática”.

O chefe de Estado falava aos jornalistas em São Roque do Pico, Açores, onde hoje prossegue o terceiro dia da sua deslocação ao arquipélago, depois de receber o líder do PSD/Açores, o maior partido da oposição na região.

“Portanto, ouvir o ponto de vista do líder da oposição nos Açores relativamente à situação económica, social, política e cultural é muito importante para o Presidente da República e foi isso que aconteceu”, declarou Marcelo Rebelo de Sousa.

O chefe de Estado revelou que estes encontros com o presidente do PSD/Açores, Duarte Freitas, já se sucederam noutras ocasiões desde que tomou posse como Presidente da República, “mas aqui, na Região Autónoma dos Açores, o poder ouvir, de viva voz, a posição do líder da oposição é muito diferente”.

Questionado se a fotografia que Duarte Freitas lhe fez da região é diferente da que lhe transmitiu o presidente do Governo dos Açores, o socialista Vasco Cordeiro, no primeiro dia de visita ao arquipélago, Marcelo Rebelo de Sousa respondeu que “o pluralismo é isso”.

“A diferença entre haver pluralismo e não haver pluralismo é que havendo pluralismo há vários pontos de vista diversos, por isso há vários partidos e por isso têm propostas diferentes, têm projetos diferentes e têm maneiras diversas de ver a realidade”, acrescentou.

Da conversa com Duarte Freitas, Marcelo Rebelo de Sousa disse ter obtido “mais uma cobertura” e “muito ampla e muito útil para o Presidente da República de domínios muito diversos” da vida açoriana.