Eleições vão ser repetidas em Santo Espírito na ilha de Santa Maria

As eleições para a Assembleia de Freguesia de Santo Espírito, concelho de Vila do Porto, vão ser repetidas devido a um empate e na sequência de não ter sido aceite pelo Tribunal Constitucional um recurso apresentado pelo PS.

Fonte partidária disse à Lusa que o PS pretendia no recurso que fosse validado a favor dos socialistas um voto nulo, o que lhe daria a vitória nesta freguesia da ilha de Santa Maria.

O PSD ganhou as eleições para a câmara e assembleia municipal e, ainda, em quatro assembleias de freguesia do concelho de Vila do Porto.

Na assembleia de freguesia de Santo Espírito o PS teve 184 votos, o mesmo número do PSD.