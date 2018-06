Eleições para líder do PS/Açores decorrem entre hoje e sábado

As eleições para a liderança do PS/Açores decorrem entre hoje e sábado, havendo um único candidato a votos, o atual líder e também presidente do Governo dos Açores, Vasco Cordeiro.

As eleições nas 47 secções de voto na região vão decidir o presidente do partido, os delegados ao XVII Congresso do PS/Açores (que serão cerca de 250), os órgãos de secção e as comissões de ilha.

Vasco Cordeiro tem como mandatária regional da sua candidatura Cristina Calisto, atual autarca da Lagoa e presidente da Associação de Municípios da Região Autónoma dos Açores.

O próximo congresso do PS/Açores realiza-se na ilha Terceira, no concelho da Praia da Vitória, entre os dias 14 e 16 de setembro de 2018.

Vasco Cordeiro assumiu a liderança do PS/Açores em janeiro de 2013.