Eleições para a Associação Agrícola de São Miguel decorrem hoje

Estão a decorrer hoje, no Parque de Exposições, em Santana, as eleições para a Associação Agrícola de São Miguel e Cooperativa União Agrícola.







Segundo uma nota de imprensa, concorre uma lista única, liderada pelo atual presidente do conselho de administração, Jorge Rita.

Contabilizados os votos, os novos órgãos sociais para quadriénio 2017/2021 tomarão de imediato posse e seguir-se-á uma intervenção do presidente do conselho de administração de ambas as instituições.

As urnas abriram por volta das 9h30 e encerram às 22h30