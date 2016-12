Eleições no Sporting marcadas para 04 de março do próximo ano

O presidente da mesa da Assembleia-Geral (AG) do Sporting, Jaime Marta Soares, marcou hoje para 04 de março do próximo ano as eleições para os órgãos sociais do clube, em declarações no auditório Artur Agostinho, em Alvalade.



As eleições 'leoninas' têm já uma candidatura anunciada, liderada por Pedro Madeira Rodrigues, enquanto o atual presidente, Bruno de Carvalho, ainda não revelou a sua intenção de vir a se recandidatar. "De acordo com os estatutos, decidi convocar as eleições para 04 de março de 2017. Inicia-se assim o tempo eleitoral, que espero que seja uma manifestação de enorme vitalidade, de afirmação sportinguista e que decorra com elevação e respeito", afirmou o líder da AG perante os jornalistas. Sem deixar de reiterar a sua independência neste processo eleitoral, o presidente da mesa da AG 'leonina' evitou comentar a eventual recandidatura de Bruno de Carvalho à presidência do Sporting, bem como um possível convite para continuar nos órgãos sociais, e explicou que a data de 04 de março "cumpre a obrigação estatutária" de realizar as eleições "entre 01 e 31 de março". Numa breve conferência de imprensa, o dirigente do Sporting garantiu igualdade de tratamento para todos os candidatos, sem privilégio para o atual presidente, Bruno de Carvalho. "Serão todos tratados com a mesma deferência, os mesmos cuidados e a mesma ajuda para ultrapassar qualquer dificuldade nas suas candidaturas", frisou. Contudo, Jaime Marta Soares não deixou de fazer uma advertência aos "atuais e futuros" candidatos à presidência, pedindo atenção em relação aos "superiores interesses" do Sporting, sem a existência de ataques de natureza pessoal. "Não é dentro do clube que estão os adversários ou inimigos. Esses estão lá fora e, por muito que tentem, não vão criar instabilidade aqui dentro. Não vamos dar trunfos para que nos possam efetivamente atacar", disse. Jaime Marta Soares salientou ainda o seu "desejo" de "uma autêntica romaria às urnas" por parte dos sócios 'leoninos' e apelou ao "respeito pela diversidade de opiniões". "As eleições do Sporting têm os olhos de Portugal", sentenciou.