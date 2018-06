Eleições diretas para a presidência do Partido Socialista dos Açores, amanhã e sábado

As mais lidas

Para além da presidência do Partido, vão também ser eleitos os órgãos de secção, as comissões de ilha e os cerca de 250 delegados ao XVII Congresso que se realizará em setembro, na Ilha Terceira.

O atual Presidente e recandidato à liderança do PS/Açores vota pelas 21horas e 30 minutos, na sexta-feira, dia 22 de junho, na secção de Ponta Delgada, sita no Bairro da Vitória, diz nota de imprensa.

Realizam-se nos próximos dias 22 e 23 de junho as eleições diretas para a presidência do Partido Socialista dos Açores.

