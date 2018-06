"Educação parental chegou a 2500 pessoas" é a manchete do Açoriano Oriental

As mais lidas

"Remoção de amianto leva delegado de saúde à EBI das Capelas" e "PSD propõe tempo de serviço dos professores recuperado até 2023" são outros destaques do jornal.

O destaque fotográfico do jornal vai para o Sindicato que denuncia haver clima de 'medo' e 'ameaças' nos trabalhadores de limpeza.

Os projetos que ensinam estratégias de disciplina positiva, que já chegaram a 2500 pessoas desde 2011 e que a Região quer alargar a mais pais e professores, estão em destaque no Açoriano Oriental de sábado, 23 de junho de 2018.

