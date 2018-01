Educação em debate no bar da AJAIT

A atividade está integrada num ciclo de debates que se destina a abordar temas afetos à educação, ao longo do ano, e é promovida pelo departamento de Educação e Reabilitação na Comunidade da Associação Salão Teatro Praiense.

Neste primeiro painel do 'Conversa às 8' são convidados Paula Sousa, professora de necessidades educativas especiais; Sílvia Tavares e Alvarino Pinheiro, psicólogos; e Fátima Homem, encarregada de educação.

De acordo com uma nota de imprensa da autarquia, o evento contará ainda com a apresentação do livro “Especialmente”, de que é autora Flávia Medeiros.