Eduardo Cabrita é o novo ministro da Administração Interna

O primeiro-ministro propôs hoje ao Presidente da República a nomeação de Eduardo Cabrita para o cargo de ministro da Administração Interna e de Pedro Siza Vieira para ministro Adjunto do primeiro-ministro.





Der acordo com a nota oficial do Governo, Eduardo Cabrita, até agora nas funções de ministro Adjunto do primeiro-ministro, substitui Constança Urbano de Sousa, que hoje se demitiu da pasta da Administração Interna.

Para o lugar de Eduardo Cabrita como ministro Adjunto do primeiro-ministro, António Costa escolheu Pedro Siza Vieira.