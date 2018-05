Edifícios públicos abertos a visitas no Dia da Região

Os edifícios, refere uma nota de imprensa do Gabinete de Apoio à Comunicação Social (GACS) poderão ser visitados entre as 15h00 e as 18h00, "numa iniciativa que pretende reforçar a ligação dos açorianos às instituições autonómicas e, simultaneamente, valorizar a preservação patrimonial".

Quem estiver interessado poderá, portanto, visitar a sede do Parlamento e os jardins da residência oficial da Presidente da Assembleia Legislativa, na Horta, bem como os edifícios sede da Presidência do Governo e das várias secretarias regionais nas ilhas de São Miguel, Terceira e Faial.

No Dia da Região, será possível visitar o Palácio de Santana, em Ponta Delgada, o Palácio dos Capitães-Generais, o Solar dos Remédios e o Paço da Carreira dos Cavalos, em Angra do Heroísmo, bem como a Colónia Alemã, na Horta.