Éder de regresso aos eleitos de Portugal, para jogos com Andorra e Suíça

O avançado Éder, autor do golo que valeu a vitória no Euro2016, voltou hoje aos convocados da seleção portuguesa de futebol, para os decisivos encontros de apuramento para o Mundial de 2018 com Andorra e Suíça.





Além do avançado que agora alinha no Lokomotiv Moscovo, Fernando Santos ‘repescou’ outro dos ‘heróis’ do Euro2016, o médio Renato Sanches, agora jogador dos galeses do Swansea, por empréstimo do Bayern Munique.

O guarda-redes Anthony Lopes, os defesas Nelson Semedo, Luís Neto e Antunes e o avançado Gonçalo Guedes são as outras novidades absolutas em relação aos encontros com Ilhas Faroé e Hungria, enquanto o médio Bruno Fernandes não tinha entrado de início na última lista, mas havia sido posteriormente chamado.

Em sentido contrário, numa lista que passou de 24 para 25 jogadores, destaque para as saídas de Pizzi e Fábio Coentrão e ainda de Bruno Varela, João Cancelo, Adrien, Bruma e Nelson Oliveira.

Portugal desloca-se a Andorra a 07 de outubro e recebe três dias depois a Suíça, no Estádio da Luz, em Lisboa, nos dois últimos encontros do Grupo G de apuramento para o Mundial de 2018.

Concluídas oito jornadas, os helvéticos lideram, com 24 pontos, contra 21 de Portugal, segundo classificado.