EDA foi a maior e Bensaude, SA a melhor empresa em 2016

O ranking empresarial dos Açores no ano de 2016 foi hoje revelado com o lançamento da revista ‘100 Maiores Empresas dos Açores’, mantendo-se a EDA como a maior empresa da Região, enquanto que a Bensaude, SA foi a melhor empresa.

No ano de 2016, o gestor do ano foi José Damião de Medeiros; o melhor projeto de investimento regional foi o da Quinta do Bom Despacho; o prémio de empreendedorismo distinguiu Rui Anjos e o prémio carreira foi atribuído ao empresário terceirense António Simões.





