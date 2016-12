"EDA é a maior e Rego, Costa & Tavares a melhor empresa" é a manchete do Açoriano Oriental

A manchete do Açoriano Oriental noticia, com destaque fotográfico, a cerimónia de entrega de prémios da revista '100 Maiores Empresas dos Açores 2015'. EDA foi a maior empresa; Rego, Costa & Tavares a melhor; Jorge Rita foi o Gestor do Ano; José Franco recebeu o Prémio Carreira e a Azores Wine Company foi o melhor projeto.



"PIB açoriano cresce acima da média nacional", "Hoteleiros esperam mais receitas no próximo ano" e "Um milhar vai correr hoje a São Silvestre de Ponta Delgada" são os restantes títulos de capa do Açoriano Oriental.