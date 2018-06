EBI da Praia da Vitória vai encerrar o ano letivo com ida ao cinema

Para celebrar o cinema como arte e como cultura, o Clube de Cinema da EBI da Praia da Vitória, em parceria com a autarquia, vai exibir o filme escolhido pelos alunos: "O Rei Leão". O filme assinala o encerramento das atividades do clube no ano letivo de 2017/2018.

O filme "O Rei Leão foi uma escolha por, na ótica da comunidade escolar, ser um marco na história do cinema de animação assim como a temática do crescimento e da formação. Além das características o filme é adequado para a comunidade escolar da Escola "Francisco Ornelas da Câmara", como é comummente conhecida e, também, capaz de conquistar todas as idades.

A exibição terá lugar no Auditório do Ramo Grande esta segunda feira pelas 18h30 por questões mais favoráveis de logística.

Para que tal seja possível o Clube de Cinema contou com os apoios da Cultura e Educação da Câmara Municipal da Praia da Vitória e do Cine-Clube da Ilha Terceira.

O Clube de Cinema desta Escola, que faz parte da rede do Plano Nacional de Cinema, foi criado no ano passado com o propósito de dar a conhecer um conjunto diversificado de obras de referência, de garantir os instrumentos básicos de leitura e compreensão das obras e de estimular nos jovens a vontade e o hábito de ver cinema.

A criação de clubes de cinema nas escolas pretende, pois, formar públicos, garantindo os instrumentos básicos de «leitura» e compreensão de obras cinematográficas e audiovisuais, despertando o prazer para o hábito de ver filmes ao longo da vida, bem como o de valorizar o cinema enquanto arte junto dos alunos e da restante comunidade educativa.