EasyJet agiliza ligações com companhias de longo curso a partir de Gatwick

A empresa de aviação easyJet anunciou hoje que vai permitir aos passageiros a utilização da página da companhia na internet para a marcação de reservas em voos de longo curso com outras companhias aéreas desde o aeroporto britânico de Gatwick.





Segundo a easyjet trata-se do primeiro serviço global de ligações aéreas posto em funcionamento por uma companhia europeia de baixo custo.

A companhia que se dedica às ligações aéreas entre o Reino Unido e várias cidades europeias vai facilitar o serviço Worldwide em colaboração com as empresas Norwegian e WestJet pretendendo facilitar, deste modo, a marcação das viagens aos clientes que fazem viagens de longo curso, nomeadamente para destinos no continente americano e Singapura.

Até ao momento, cerca de 200 mil passageiros por ano fazem ligações, de voos da easyJet para outra companhia diferente, em Gatwick, mas as reservas tinham de ser feitas separadamente.

Deste modo, os passageiros que, por exemplo, viajam na easyJet do aeroporto escocês de Aberdeen para Nova Iorque, com ligação em Gatwick, podem fazer as duas reservas através da página da companhia na internet.

De acordo com a easyJet, caso um passageiro venha a perder uma ligação de um voo em Gatwick é colocado de imediato no avião seguinte para o destino pretendido.

A companhia acrescenta que estão a decorrer conversações “avançadas” com outras empresas de aviação do Médio Oriente e do Extremo Oriente para que se juntem ao mesmo serviço que pode igualmente ser ampliado aos aeroportos de Milão, Genebra, Amesterdão, Paris (aeroporto Charles de Gaulle) e Barcelona.

“Cerca de 70 milhões de passageiros que viajam através de um aeroporto da easyJet, por ano, fazem ligações com outros voos, principalmente de grandes distâncias e é este segmento de mercado que o serviço Worldwide da easyJet vai facilitar”, disse Carolyn McCall, da administração da companhia.