Durão Barroso acredita numa União Europeia "com um futuro"

O antigo presidente da Comissão Europeia Manuel Durão Barroso afirmou hoje a sua crença numa União Europeia (UE) "com um futuro", apesar do "erro" da saída do Reino Unido, o denominado 'Brexit'.



“Eu acredito na UE com um futuro. Agora mais do que nunca precisamos de uma UE, que é um exemplo de globalização”, comentou o português, numa intervenção no Horasis Global Meeting, a decorrer em Cascais (distrito de Lisboa), referindo-se à cooperação transnacional alcançada entre países com interesses diversos.

Revelando estar com um “nível de sinceridade a aumentar de dia para dia” e falando a nível pessoal, o ex-primeiro-ministro afirmou a sua desilusão com o “erro que foi o ‘Brexit’” e com a forma como o processo foi “gerido desde o início ao fim”.

“A UE existia antes e vai continuar, tal como o Reino Unido”, comentou Durão Barroso, que destacou a necessidade de adaptação e de “sabedoria dos dois lados”, ambos com interesse em colaborar.

“Eu penso que vai haver um acordo no final [do processo de saída]”, acrescentou, numa intervenção sobre o futuro da Europa, sublinhando que a União Europeia é um parceiro muito importante nas áreas do investimento e do comércio para os britânicos.

Sobre o novo cenário político francês, com Emmanuel Macron na presidência, Durão Barroso perspetivou um aumento de “autoconfiança” do país, assim como uma relação mais estreita entre Paris e Berlim.

O antigo político sublinhou, porém, que há outros países, como Portugal, com uma “palavra a dizer” na Europa.

“Eu estou hoje mais confiante no futuro do que há algum tempo”, resumiu Durão Barroso, referindo ainda o desejo de ver a nova administração norte-americana, liderada por Donald Trump, a reconhecer que a Europa “é de longe o maior parceiro dos Estados Unidos”.