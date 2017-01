Dulce Pontes atua na Gala de Beneficência da Câmara de Ponta Delgada

A Gala de Beneficência da Câmara de Ponta Delgada, que se realiza dia 14 de janeiro, no Coliseu Micaelense, vai contar com a presença de Dulce Pontes.



Esta Gala de Beneficência terá como convidado especial Zeca Medeiros e irá contar com a participação do Coro Sinfónico do Coral de São José e a Sinfonietta de Ponta Delgada.

Este concerto, que será dirigidos pelo Délio Gonçalves, maestro titular da Banda da Armada Portuguesa, terá a duração de 1h30 e tal como nos anos anteriores tem como objetivo apoiar uma causa solidária.

A entrada na Gala de Beneficência tem um custo mínimo de 15 euros e todos os interessados, em assistir a este concerto, deverão adquirir o seu bilhete no Coliseu.

No dia da Gala, à entrada do Coliseu, estarão disponíveis recetáculos nos quais podem ser depositados mais donativos que, posteriormente, serão entregues a 5 IPSS de acolhimento de crianças: IAC - Instituto de Apoio à Criança Açores, com o Centro de Acolhimento o Caminho, Patronato de São Miguel, com os lares da BoaVista e de S. Gonçalo, Casa do Gaiato de São Miguel, Lar da Mãe de Deus e Centro Social e Paroquial da Fajã de Baixo - Lar Nossa Senhora dos Anjos.