Duelo entre ‘Sousas’ anima terceiro dia do Estoril Open

O embate da segunda ronda entre os portugueses João Sousa e Pedro Sousa no Court Central é o ponto alto da terceira jornada do Estoril Open em ténis e coloca em jogo uma vaga nos quartos de final do torneio.

Depois de vencer pela primeira vez um encontro no quadro principal de singulares, João Sousa, 68.º do ‘ranking’ mundial, parte como favorito para o jogo com o rival lisboeta, 143.º, tendo em conta o historial entre ambos: três vitórias para o vimaranense, mas sempre em jogos fora do circuito principal ATP.

O número um nacional chega a esta fase no rescaldo do triunfo desta terça-feira sobre o oitavo cabeça de série, o russo Daniil Medvedev, enquanto Pedro Sousa venceu na segunda-feira o francês Gilles Simon. Os dois são os únicos representantes portugueses em prova entre os singulares, face às eliminações de Gastão Elias, Frederico Silva e João Domingues.

Além do encontro em singulares, João Sousa tem também um jogo agendado na variante de pares ao lado do argentino Leonardo Mayer e no qual vão defrontar a dupla constituída por Ariel Behar (Uruguai) e Miguel Angel Reyes-Varela (México). Este será um dos cinco jogos de pares agendados para esta quarta-feira.

Contudo, o encontro com honras de abertura do Court Central a partir das 13:00 será disputado entre o britânico Kyle Edmund, terceiro cabeça de série, e o ‘wild card' australiano Alex De Minaur, ‘carrasco' de Gastão Elias na ronda inaugural da competição.

A completar o leque de encontros de singulares estão as partidas que opõem o norte-americano Frances Tiafoe ao luxemburguês Gilles Muller, quarto cabeça de série, e entre Federico Delbonis (Argentina) e Simone Bolelli (Itália), que se disputam já em ronda noturna no Clube de Ténis do Estoril.