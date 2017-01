Duas ilhas dos Açores sob aviso amarelo devido à previsão de chuva

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou hoje sob aviso amarelo as duas ilhas do grupo ocidental do arquipélago dos Açores, Flores e Corvo, devido à previsão de chuva.



Segundo o IPMA, o aviso amarelo vigora entre as 19h00 de hoje e as 05h00 de quarta-feira (mais uma hora em Lisboa). A Delegação Regional dos Açores do IPMA informa que “a aproximação e passagem de uma superfície frontal fria deverá provocar um agravamento do estado do tempo” naquelas duas ilhas. O aviso amarelo é o menos grave de uma escala de três e representa risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.