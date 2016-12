Duas ilhas dos Açores sob Aviso Amarelo devido a precipitação e trovoada

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou hoje as ilhas do Corvo e das Flores sob Aviso Amarelo , nos dias 27 e 28 de dezembro, devido à previsão de precipitação e trovoada.



“Uma depressão em fase de cavamento, com um sistema frontal associado, deverá provocar um agravamento do estado do tempo nas ilhas do grupo ocidental”, adianta o aviso do IPMA.

Segundo a Delegação Regional dos Açores do IPMA, o aviso vigora entre as 11h de terça-feira e as 23h de quarta-feira (mais uma hora em Lisboa), sendo que a precipitação poderá ser “por vezes forte”.

O 'Aviso Amarelo', o terceiro mais grave de uma escala de quatro, indica situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.