Duas embarcações de pesca autuadas e pescado apreendido

A Marinha e a Autoridade Marítima Nacional desenvolveram uma operação que levou à autuação, nos Açores, em flagrante delito, de duas embarcações de pesca registadas em Ponta Delgada, tendo apreendido 170 quilos de pescado.



Segundo a Marinha, as duas embarcações de pesca autuadas tinham condições para operarem apenas até às 30 milhas de costa", mas estavam a 160 milhas do seu porto de registo, nomeadamente a sul do Banco Princesa Alice, em área não autorizada.

"A situação destas embarcações configura, além de uma clara violação da legislação em vigor, uma situação grave de falta de segurança, uma vez que em caso de acidente as referidas embarcações não possuíam a bordo os equipamentos de comunicações necessários para emitir um pedido de socorro", informa a Marinha.