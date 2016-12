Duas dezenas de inscritos no curso de treinadores de Nível I

O curso, organizado pela Associação de Patinagem de Ponta Delgada, vai decorrer no mês de março



A Associação de Patinagem de Ponta Delgada (APPD) conta com com cerca de 20 inscrições para o Curso de Treinadores de Hóquei em Patins Nível I que vai organizar no próximo mês de março.

Esta ação insere-se no Plano de Atividades da APPD, na área da formação, e a sua realização vai decorrer nos dias 2, 3, 14 15, 16 e 17 de março.

Os professores Jorge Lopes, Luís Duarte e Luís Gouveia são os preletores deste Curso.