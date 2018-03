Duarte Freitas acusa Vasco Cordeiro de "falsidade" sobre porto da Madalena

O líder do PSD/Açores acusou esta segunda-feira o presidente do Governo Regional de “falsidade” na operacionalidade do porto da Madalena, na ilha do Pico, onde naufragou recentemente o navio “Mestre Simão”.

Duarte Freitas recordou que, quando foi lançado o projeto das obras dos portos da Madalena e Horta, bem como a aquisição dos barcos "Mestre Simão" e "Gilberto Mariano", Vasco Cordeiro, então secretário regional, “garantiu que não haveria diminuição da frequência das viagens” entre as ilhas do Faial e do Pico, nem aumento dos bilhetes, a par da manutenção das condições de operacionalidade, o que, sustenta o social-democrata, não se verificou.

“O que é que sucedeu? Houve diminuição das frequências, o que constitui a primeira falsidade de Vasco Cordeiro, aumento dos bilhetes, o que é uma segunda falsidade, e a operacionalidade foi diminuída, terceira falsidade”, declarou Duarte Freitas à agência Lusa.

Para o dirigente social-democrata há uma “altíssima responsabilidade” do presidente do Governo Regional porque as obras realizadas em ambos os portos “assassinaram as condições de operacionalidade”, nomeadamente no porto da Madalena, que “poderá ser uma das razões” do acidente com o navio "Mestre Simão".

A par deste fator, Duarte Freitas frisou que se assiste a cancelamento de viagens para “níveis que nunca tinham acontecido” entre aquelas duas ilhas do grupo central dos Açores.

Entretanto, o grupo parlamentar do PSD/Açores, na sequência de uma nota do Governo Regional, e em informação enviada à imprensa, considerou que este “insiste em afirmar que a Autoridade Marítima proibiu novamente a operação dos navios «Cruzeiro do Canal» e «Cruzeiro das Ilhas» no terminal João Quaresma, mesmo depois de o capitão do Porto da Horta ter afirmado, à RTP/Açores, que a Autoridade Marítima não deu qualquer instrução no sentido de impedir a utilização pelos dois navios daquele terminal”.

De acordo com os parlamentares sociais-democratas, o executivo “mantém-se incapaz de esclarecer por que motivo a secretária regional dos Transportes afirmou, em audição, na comissão de Economia do parlamento açoriano, que “os navios estão a ser desviados do novo terminal marítimo da Madalena para o antigo cais por ‘indicação da Autoridade Marítima’”.

Os deputados da oposição consideraram ser “lamentável que o PS do Pico se sinta tão confortável e sereno com todos os problemas de operacionalidade no porto da Madalena”, reiterando o apelo para que “explicite as informações de que dispõe e que sustentam a informação adiantada pela secretária regional".