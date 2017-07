Jodie Whittaker será o próximo Dr. Who

A atriz britânica Jodie Whittaker vai ser a primeira mulher a interpretar Dr. Who, o principal papel da série de ficção científica da BBC, que soma 36 temporadas, no lugar do protagonista.



Estreada em 1963, Dr. Who centra-se nas aventuras do Senhor do Tempo, um alienígena do planeta Gallifrey, que explora o universo em sua máquina do tempo, que se regenera ao fim de determinado período. Será num desses momentos que Dr. Who passa a ser desempenhado por uma atriz.

Desde o início, o papel foi já desempenhado por 12 atores, tendo William Hartnell, Richard Hurndall e David Bradley assumido a encarnação inicial, e Peter Capaldi, a mais recente.

Jodie Whittaker, que será Dr. Who a partir do próximo ano, estreou-se numa encenação da "Tempestade", de Shakespeare, no teatro Globe. Em televisão, foi a sobrinha de Peter O'Toole em "Venus", a mãe da criança desaparecida de "Broadchurch", a protagonista de "Wired", a mulher de um escritor (Viggo Mortensen) apanhado pela teia nazi, na Alemanha de Hitler, em "Good", entre outras personagens.