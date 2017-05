Doze voos cancelados e cerca de 600 passageiros afetados devido ao mau tempo

O mau tempo nos Açores provocou hoje o cancelamento hoje 12 voos entre várias ilhas do arquipélago, afetando quase 600 passageiros, informou o porta-voz da transportadora aérea SATA, António Portugal



Segundo António Portugal, foram canceladas as ligações Horta-Flores-Horta, Horta-Corvo-Flores e Flores–Corvo–Horta.

Também hoje não se realizaram os voos da SATA Air Açores, que assegura as viagens aéreas entre ilhas, Ponta Delgada-Flores-Ponta Delgada e Terceira-Pico-Terceira, assim como as ligações Ponta Delgada-Pico-Ponta Delgada.

A situação afetou 573 passageiros, adiantou o porta-voz da empresa açoriana, assegurando que estes estão protegidos para voos a realizar no sábado, quer em horários já previstos, quer em voos extra.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) estendeu hoje o 'Aviso Amarelo' às cinco ilhas do grupo central do arquipélago dos Açores devido à previsão de agitação marítima e vento forte.

Segundo o IPMA, o 'Aviso Amarelo' para vento vigora na Graciosa, Terceira, São Jorge, Faial e Pico até às 09:00 de sábado (mais uma hora em Lisboa), enquanto o aviso para agitação marítima começa às 18:00 e termina às 12:00 de sábado.

Para as ilhas do grupo ocidental, Corvo e Flores, o IPMA antecipou o 'Aviso Amarelo' para vento, que se mantém até às 24:00, enquanto o aviso para agitação marítima começa às 15:00 e prolonga-se também até às 24:00.

Nas Flores, foi registada hoje de manhã uma rajada de vento de 104 quilómetros/hora.

Segundo a delegação regional dos Açores, a emissão destes avisos deve-se “a uma depressão com um sistema frontal associado que está a atravessar o arquipélago e a provocar um agravamento do estado no tempo”.

O 'Aviso Amarelo', o menos grave de uma escala de três, indica situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Entretanto, a Capitania do Porto de Santa Cruz das Flores e a Capitania do Porto da Horta (Faial) alertam para o agravamento do estado do mar, que, associado a vento forte, se deverá fazer sentir hoje e sábado.

"Nas ilhas do grupo ocidental, a agitação marítima, de noroeste, pode atingir valores de seis metros de altura significativa" ao fim do dia de hoje, diminuindo ao longo do dia de sábado.

Nas ilhas do 'Triângulo' - Faial, Pico e São Jorge - "a agitação marítima, dos quadrantes de noroeste, poderá atingir também os seis metros de altura significativa na madrugada" de sábado, diminuindo no domingo "para valores próximos dos dois metros de altura significativa".

"Recomenda-se à comunidade marítima a adoção de medidas de precaução, verificando e se necessário reforçando a amarração, ou mesmo varando em lugar seguro as suas embarcações", adianta o comunicado.