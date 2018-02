Douro Rock anuncia Xutos & Pontapés como primeiro nome

“O Douro Rock regressa ao Peso da Régua dias 10 e 11 de Agosto para a sua terceira edição. Os Xutos & Pontapés são os primeiros a serem confirmados num festival que privilegia a melhor música portuguesa. O convite, dirigido no final da última edição, é assim concretizado após os Xutos & Pontapés terem anunciado a continuidade da banda”, pode ler-se no comunicado da organização do festival.

O Douro Rock recorda que os Xutos & Pontapés anunciaram, em meados de janeiro, que a banda iria continuar, depois da morte do guitarrista Zé Pedro, tendo “entre mãos as músicas novas, muitas delas com a guitarra do Zé já gravada”.

“Temos alguns convites para atuações especiais de homenagem ao Zé Pedro. Temos vários pedidos para concertos que vamos aceitar”, acrescentava o grupo no Facebook.

O Douro Rock regressa assim “com a mesma premissa: um festival 100% português onde as novas gerações da música se cruzam com nomes mais consagrados”.

“Tendo uma das paisagens mais bonitas do mundo como cenário, o Douro Rock instala-se junto às piscinas da Régua proporcionando uma experiência plena. Mais do que um festival de música, o Douro Rock promove o que de melhor esta região demarcada tem para oferecer. Património da Humanidade pela UNESCO, o Douro apresenta-se como uma alternativa no concorrido calendários de festivais em Portugal e convida o público a conhecer a região ao som da melhor música nacional”, realça a organização.

Os bilhetes estão já à venda e custam 15 euros para os dois dias.