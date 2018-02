Douglas regressa aos convocados e Salvio fica de fora

O lateral brasileiro Douglas regressou esta sexta-feira à convocatória do Benfica para a visita ao Portimonense, no sábado, da 22.ª jornada da I Liga de futebol, num lote em que o argentino Salvio é baixa por lesão.

O extremo argentino lesionou-se na vitória dos ‘encarnados' na receção ao Rio Ave (5-1), juntando-se ao assim ao médio Krovinovic, que recupera de uma intervenção cirúrgica ao joelho direito.

Já o defesa direito, que alinha nos tetracampeões por empréstimo do FC Barcelona, integra o lote de 20 convocados, ao contrário do norte-americano Keaton Parks, que não foi chamado pelo treinador Rui Vitória.

No sábado, o Portimonense, 10.º classificado, com 24 pontos, recebe o Benfica, segundo, com 50, no Estádio Municipal de Portimão, pelas 20:30, num encontro da 22.ª jornada da I Liga.

Lista de 20 convocados:

- Guarda-redes: Svilar e Bruno Varela.

- Defesas: Grimaldo, Douglas, Luisão, Jardel, André Almeida, Rúben Dias e Eliseu.

- Médios: Fejsa, Samaris, Zivkovic, Pizzi, Cervi, Rafa, Diogo Gonçalves e João Carvalho.

- Avançados: Raúl, Jonas e Seferovic.