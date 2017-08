Dois voos da SATA cancelados devido a greve às assistências

Os voos Lisboa-Horta-Lisboa da transportadora SATA previstos para hoje foram cancelados devido à greve às assistências do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Avião Civil (SNPVAC), informou a companhia.

Segundo o porta-voz da SATA, António Portugal, "estão envolvidos 165 passageiros com destino a Lisboa e 129 com destino à Horta".

"Os passageiros com destino à Horta serão protegidos no voo direto de quarta-feira, o S4151, e os restantes no voo S4121 via Ponta Delgada às 06:30" de Lisboa (menos uma hora nos Açores), adiantou António Portugal.

Já relativamente aos passageiros com destino a Lisboa, "20 serão transportados ainda hoje via Ponta Delgada", sendo que os restantes seguem viagem também na quarta-feira por Ponta Delgada e Terceira.

Na semana passada, o SNPVAC anunciou que a greve de quatro dias dos tripulantes de cabine da transportadora aérea açoriana SATA, prevista realizar-se esta semana, foi desconvocada.

Contudo, o sindicato manteve, por tempo indeterminado, a greve às assistências na Azores Airlines, que assegura as ligações para fora do arquipélago. A paralisação tinha sido suspensa, mas entretanto a suspensão foi levantada.

António Portugal explicou que existem tripulantes que estão de assistência e que são chamados para substituir os que por razões de doença ou outra não podem assegurar a escala para que estavam designados.