Dois sismos sentidos na Ribeira Quente

O primeiro, com magnitude 3,1 na escala de Richter e epicentro a cerca de dois quilómetros a noroeste da Ribeira Quente, e o segundo, com magnitude 3,0 na escala de Richter, localizou-se a cerca de um quilómetro a norte/noroeste da Ribeira Quente.



De acordo com a informação disponível até ao momento, os sismos foram sentidos com intensidade máxima V/VI na escala de Mercalli modificada na Ribeira Quente, no concelho da Povoação.



Os eventos foram ainda sentidos nas freguesias das Furnas, Povoação e Faial da Terra, também no concelho da Povoação.