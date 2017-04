Dois portos dos Açores encerrados a toda a navegação

Os portos da Casa, na ilha do Corvo, e das Poças, em Santa Cruz das Flores, estão hoje encerrados à navegação, devido ao mau tempo que afeta os Açores, informou a autoridade marítima local.



Em comunicado, o capitão do Porto da Horta, Rafael da Silva, determina, na sequência das condições meteorológicas, nomeadamente do estado do mar, o fecho dos dois portos a toda a navegação.

Rafael da Silva, responsável pelos portos das ilhas do Faial, Pico e São Jorge (grupo central) e Flores e Corvo (grupo ocidental), acrescentou à agência Lusa que a autoridade marítima vai continuar a acompanhar e a avaliar as condições de navegabilidade naqueles portos.

O Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores emitiu esta manhã um aviso a alertar para o mau tempo em todo o arquipélago dos Açores, com previsões de chuva, que poderá ser pontualmente forte, acompanhada de trovoada, além de vento e agitação marítima.

Face a estas previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, a Proteção Civil dos Açores recomenda que sejam tomadas medidas de autoproteção adequadas a estas situações.