Dois mortos e dois feridos em explosão em navio mercante

Uma explosão a bordo do navio mercante "Tamar" causou a morte a dois tripulantes e deixou dois tripulantes em estado crítico, tendo a missão de socorro envolvido os centros de coordenação de busca e salvamento marítimo de Boston e de Ponta Delgada.



De acordo com informação da Marinha, o acidente ocorreu na manhã do dia 24 de abril, quando o navio se encontrava a navegar na área de responsabilidade de busca e salvamento marítimo dos Estados Unidos, a cerca de 377 milhas (706 Km) a Oeste da ilha das Flores.

Os homens feridos têm 35 e 40 anos e apresentam queimaduras extensas em todo o corpo.



Inicialmente, por decisão do centro do coordenação de busca e salvamento marítimo de Boston, foi empenhada uma equipa médica de sete elementos do New York Air National Guard’s 106th Rescue Wing, que foi lançada de paraquedas sobre o navio para assistir os elementos da guarnição feridos.



Como o navio sinistrado continuou a navegar em direção aos Açores, foi depois o MRCC Delgada, em articulação com a Força Aérea Portuguesa, que coordenou a operação de resgate médico dos tripulantes feridos.



O resgate foi efetuado por um helicóptero EH-101 da Força Aérea Portuguesa, tendo os dois feridos graves desembarcados no Aeroporto das Lages, na ilha Terceira, pelas 10h46 desta quarta-feira. Entretanto nas Lajes, um avião Falcon, também da Força Aérea Portuguesa, transportou os marítimos acidentados para o Aeroporto de Figo Maduro em Lisboa, onde aterrou às 15h05 locais, e posteriormente foram encaminhados para os Hospitais de Santa Maria e de S. José, através de ambulâncias do INEM.

Estiveram envolvidos nesta operação o MRCC Delgada, RCC Boston, o RCC Lajes, o CODU-Mar, o navio NRP Jacinto Cândido, um helicóptero EH-101 e um avião Falcon da Força Aérea Portuguesa.