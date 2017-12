Dois mil professores da Região progridem na carreira já em 2018

Avelino Meneses, que falava aos jornalistas no final de uma audiência solicitada pelo Sindicato dos Professores da Região Açores, garantiu que o Orçamento Regional “acautela” a situação das valorizações das carreiras.

Citado por uma nota de imprensa do executivo açoriano e destacando o “clima de entendimento” alcançado entre as partes, o governante adiantou que existem, no entanto, “questões de pormenor” que serão avaliadas e para as quais serão encontradas as “melhores soluções”.

Quanto às negociações sobre o descongelamento da carreira docente, Avelino Meneses salientou que, como garantiu a 21 de novembro o Presidente do Governo Regional, Vasco Cordeiro, na Região será assumida “totalmente e sem reservas a solução que for consagrada a nível nacional" decorrente das negociações em curso entre o Ministério da Educação e as estruturas representativas dos docentes.

O governante açoriano garantiu ainda “igualdade” de tratamento aos pedidos de agendamento de reuniões ou audiências com as estruturas sindicais.